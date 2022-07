Une plongée en pleine nature : Gagne tes entrées pour le Domaine de Chevetogne

Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, découvre la destination idéale pour une journée en famille.

Concours

Le Domaine de Chevetogne est un parc de loisirs, centré autour d'activités naturelles. Le parc propose plusieurs activités ludiques et sportives dont des plaines de jeux, une piscine ouverte en été, un mini-golf, une serre, un train panoramique, un centre d'expositions et une ferme pédagogique. Découvre ce cadre naturel de 600 hectares et tente de gagner 4 tickets d'entrée avec L'essentiel !