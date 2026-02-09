Gagne tes places!Airbourne revient au Luxembourg le 17 février!
Avec «L’essentiel» et l’Atelier, participe au concours et repars avec tes places pour le concert d’Airbourne le 17 février à la Rockhal!
Concert
17 février – Rockhal
Les légendes du rock australien Airbourne sont de retour en force avec leur premier nouveau titre en six ans: l'hymne percutant «Gutsy». Débordant d'attitude et de puissance, «Gutsy» est un morceau pur et sans concession, à l'image d'Airbourne: «Enflammé et énervé», prêt à conquérir le monde. Produit par Brian Howes et mixé par Zakk Cervini, le morceau canalise leur sang, leur sueur et leur esprit rock'n'roll. Mieux encore: Airbourne revient au Luxembourg en février 2026. Get GUTSY or go home!
Participe ici
