En concert à la RockhalAupinard, entre bossa nova et R&B français
L'essentiel et la Rockhal t'offrent 2 places pour assister à son nouveau show le 26 février.
Concert
26 février - Rockhal
Repéré avec ses deux premiers EP «aupitape 1: Hortensia» et «Pluie, Montagnes et Soleil», Aupinard, nouveau souffle de la bossa nova et du R&B français, sera sur la scène de la Rockhal, le 26 février.
Porté par une première tournée complète et un public conquis par l’intensité de ses lives, vous serez conquis par son nouveau show.
