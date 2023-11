Gagne tes places!: Chase & Status, les DJs britanniques débarquent à l'Atelier

Concert

Chase & Status est l'un des groupes britanniques les plus populaires de la dernière décennie. Il jouit d'une grande notoriété et d'un respect universel pour ses réalisations. Professionnels accomplis en tant que sélectionneurs et producteurs, Will Kennard et Saul Milton, ainsi que MC Rage, incarnent tout ce qu'il y a de mieux dans la musique électronique britannique. Ensemble, ils ont canalisé leur passion pour la très influente culture rave du pays dans quatre albums très acclamés, des best-sellers, des concerts incendiaires et un large éventail d'activités qui ont fait d'eux une force inarrêtable.