25 février – den Atelier

Voix emblématique de la musique francophone, Cœur de pirate compose des chansons introspectives, ludiques et subtilement subversives. Sa voix intime touche profondément et captive l'auditoire. Icône internationale de la pop, elle séduit le public du monde entier depuis ses débuts en 2008, avec une carrière florissante au Québec et en Europe.

Aujourd'hui, en 2025, elle revient sur scène avec «En cavale», son dernier album. Son nouveau concert allie des moments calmes et sincères à des mélodies envoûtantes, tandis qu’une scénographie grandiose et dynamique met simultanément en valeur la pianiste accomplie et l’artiste électrisante, qui aime danser.

Dans son style caractéristique, à la fois mélancolique et radieux, elle met tout son cœur dans chaque chanson et invite le public à vivre pleinement cette expérience. Une soirée avec Cœur de pirate devient un véritable voyage émotionnel, à la fois réflexion et célébration, porté par une passion pure pour son art.

