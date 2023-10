Gagne tes places!: Laibach présente sa tournée «Love is Still Alive Tour»

Concert

«Love is Still Alive» est une chanson créée pour le film de science-fiction Iron Sky – The Coming Race. Le film – et la chanson – présentent une vision apocalyptique de la fin du monde en tant que tel, avec seulement un petit nombre d'humains survivant et naviguant maintenant autour de l'univers, en direction de Mars, afin d'y organiser leur propre colonie.