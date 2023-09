Gagne tes places!: Louis Tomlinson, ancien membre des One Direction, se produira à la Rockhal

Concert

Après le succès international de son premier album, Walls, qui s'est vendu à plus de 1,2 million d'exemplaires en 2020, Louis Tomlinson est de retour avec son nouvel album, Faith In The Future. Sur cet ambitieux deuxième album, le jeune homme de 30 ans a soigneusement créé une collection de chansons conçues pour la scène, tout en élevant son talent artistique à de nouveaux sommets.