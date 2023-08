Marten Laciny, alias Marteria, en concert le 10 septembre

Concert

Il y a 15 ans, Marten Laciny s'est mis à la recherche de la chanson parfaite. Il l'a trouvée - encore et encore - et a marqué, sous le nom de Marteria, le sentiment musical d'une génération. Des albums de platine et des hits numéro 1 aux innombrables récompenses et aux collaborations importantes, en passant par le stade plein à craquer dans sa ville natale de Rostock, il est difficile de nier que Marteria est, des années plus tard, l'un des artistes germanophones les plus importants de notre époque.