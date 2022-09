Heavy Metal : Gagne tes places pour Cradle of Filth & Alcest à la Rockhal le 3 octobre!

Concert

Sorti des profondeurs de l'enfer dans les charmes rustiques du comté de Witch, dans le Suffolk, il y a trente longues et troublantes années, Cradle of Filth est un géant incontesté du royaume du Heavy Metal. Fournisseur impérieux d'une souche éternellement unique de métal sombre, ignoble et volontairement extrême, avec des racines profondes dans les mondes de l'horreur gothique et de la curiosité occulte, le groupe dirigé par Dani Filth a résisté à trois décennies de tumulte et d'épreuves, gagnant une formidable réputation en tant que force créative singulière et est l'un des groupes live les plus divertissants que le monde du métal n'ait jamais produits.