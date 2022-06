Le 25 juin au Casino 2000 : Gagne tes places pour l'emblématique Glenn Miller Orchestra!

Viens redécouvrir le meilleur du swing lors du magnifique concert du Glenn Miller Orchestra avec L'essentiel, un véritable incontournable!

Concert

Qui ne connait pas les tubes «In the Mood», «Moonlight Serenade», «Tuxedo Junction» ou «American Patrol» ? Woody Allen notamment les a repris dans ses films.

Plus qu’un orchestre, un marqueur de l’histoire musicale américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui marquera la culture plus que ça. Viens vivre cette expérience inoubliable !