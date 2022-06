Concert : Gagne tes places pour le concert de Jean Baptiste-Guégan au Casino 2000!

L'essentiel t'offre 5x2 entrées pour voir en concert Jean-Baptiste Guégan, «La voix de Johnny», le 26 juin 2022 au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains.

Concert

Ferme les yeux, et revis les plus belles chansons de Johnny Hallyday, comme s'il était en face de toi, et découvre quelques chansons du nouvel album de Jean-Baptiste Guégan, écrites par le parolier de Johnny, Michel Mallory lui-même. Tente de vivre ce moment magique avec la personne de ton choix!