Le 22 juin à la Rockhal : Gagne tes places pour le concert de Judas Priest

Concert

Remporte deux places pour le concert de Judas Priest le mercredi 22 juin à la Rockhal! Parmi bon nombre de groupes heavy metal, rares sont ceux qui peuvent avoir au compteur un Grammy Awards pour la «meilleure performance metal», récipiendaire des VH1 Rock Honors, une nomination au Rock'n'Roll Hall of Fame, et pour couronner le tout, plus de 50 ans de carrière!