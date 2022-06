Festival de Wiltz : Gagne tes places pour le concert de Passenger le 8 juillet!

L'essentiel t'offre deux places pour le concert de Passenger au Festival de Wiltz le vendredi 8 juillet à 19h.

Concert

Tente de remporter deux places pour le concert tant attendu de Passenger, dont la chanson «Let her go» en fait frissonner plus d'un. En tournée avec son nouvel album «Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All», découvre ou redécouvre Mike Rosenberg, auteur, compositeur et interprète de talent dont ses nouvelles chansons «Rosie, Restless Wind et Helplessly Lost» ne quitteront plus ta playlist!