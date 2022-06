Le 14 juillet à Neumünster : Gagne tes places pour le concert de Tom Jones!

L'essentiel t'offre deux places pour le concert de Tom Jones, le jeudi 14 juillet à Neumünster.

Concert

Avec plus de 50 ans de carrière, ayant traversé les générations et reçu multiples distinctions comme élu artiste du millénaire par le magazine Rock&Folk en 1992, Tom Jones devient officier de l'ordre de l'Empire britannique en 1998 par la reine Élisabeth II pour services rendus à la musique, puis il est anobli en 2005. Sa carrière dépasse la musique et il fait clairement office de légende vivante. Viens vivre ses tubes comme «Sex Bomb», «What's New Pussycat?» ou «It's Not Unusual», dans un live historique à ne surtout pas rater!