Jimmy Eat World : Gagne tes places pour le concert Rock du groupe Jimmy Eat World, à l'Atelier

L’essentiel, en partenariat avec l'Atelier, t’offre la possibilité de vivre une expérience rock n roll, grâce au groupe Jimmy Eat World, en remportant 2 places pour leur concert du 17 juin!

Concert

Avec plus de 25 ans de carrières et 10 albums studios au compteur, vous ne pouvez qu’être transporté par la guitare Punk et les chansons du groupe, avec ce dernier album plus qu'accompli.