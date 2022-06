Ce 25 juin à Neimënster : Gagne tes places pour le Siren's Call Festival avec Den Atelier!

Grâce à L’essentiel, tente de remporter deux places pour profiter du festival Siren's Call organisé par Den Atelier, le 25 juin 2022 dès 15h, à Neimënster.

Festival

Situé dans la vallée pittoresque de la capitale, Siren's Call met en lumière la culture internationale et locale. The Hives, Nothing But Thieves, Enola Gay, Fishbach, The Clockworks et bien d'autres… Viens découvrir une programmation riche et variée en participant à notre jeu concours!