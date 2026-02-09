RockhalTa soirée en live avec Biffy Clyro!
Avec «L'essentiel» et l'Atelier, participe et remporte tes places pour le concert du groupe de rock écossais Biffy Clyro le 19 février prochain à la Rockhal!
Concert
19 février – Rockhal
Le groupe de rock écossais Biffy Clyro fait un retour fracassant avec la sortie très attendue de son nouvel album «Futique». Avec le single électrisant «A Little Love», qui a fait ses débuts dans le classement «Hottest Record in the World» de BBC Radio 1, le trio prouve une fois de plus sa maîtrise d'un rock alternatif dynamique et chargé d'émotion. Il promet un retour explosif sur scène que les fans de tout le continent européen ne voudront pas manquer.
