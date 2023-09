Gagne tes places!: The Aristocrats, en concert à la Rockhal

Concert

Au cours des dix dernières années, The Aristocrats a sorti des albums acclamés par la critique, a tourné dans le monde entier et s'est imposé comme l'un des groupes de rock les plus musicalement originaux, les plus rafraîchissants et les plus divertissants de la planète. Quiconque a assisté à l'un de leurs concerts, peut attester que leur esprit de groupe et leur improvisation sur scène permets à The Aritocrats de faire passer une soirée inoubliable à ses fans.