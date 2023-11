Gagne tes places!: The Darkness promet une soirée rock le 18 novembre prochain

Concert

Lorsque «Permission to Land» est sorti il y a 20 ans, le public fut plongé dans un état de choc et de stupeur… Le rock n'était pas mort!

Et bien, devinez quoi? Vingt ans plus tard, les mêmes règles s'appliquent. Alors, préparez vos leggings appropriés, peignez votre coupe de cheveux en arrière et venez faire la fête! The Darkness promet un moment inoubliable… comme à chaque fois.