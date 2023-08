A ne pas manquer!: Gagne ton carnet de 12 tickets pour la Schueberfouer!

Nous l'attendions tous et toutes avec impatience… La Schueberfouer est de retour! Pour cette 682e édition, la plus grande fête foraine de Luxembourg prendra place du 23 août au 11 septembre sur le parking du Glacis et sera désormais ouverte de midi à 1h du matin tous les jours. Ce rendez-vous incontournable est l'une des manifestations les plus attendues de l'été.