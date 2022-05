Spécial fête des mères : Gagne ton coffret Giorgio Armani avec Paris 8!

Paris 8, en partenariat avec L’essentiel, t'offre pour célébrer la fête des mères un coffret Giorgio Armani.

Ce coffret comprend une eau de parfum «My Way» et «Si» de Giorgio Armani. Paris 8, spécialisée depuis plus de 40 ans dans le domaine de la parfumerie de luxe, ne pourra que combler l’heureuse gagnante de ce subtil et passionné coffret!