Biopic : Gainsbourg plus vrai que nature sur grand écran

Grand séducteur, artiste écorché vif, provocateur impénitent... Eric Elmosnino compose un Serge Gainsbourg plus vrai que nature dans "Gainsbourg, une vie héroïque".

Dans les salles le 20 janvier, ce "conte de Joann Sfar" - une mention exigée via la justice par l'une des compagnes de Gainsbourg, Jane Birkin - prend quelques libertés avec la biographie de l'artiste. Mais c'est pour mieux saisir sa vérité intime, estime son auteur.

L'enfance est au cœur de la première moitié de ce long métrage, de loin la plus réussie: on y suit, dans le Paris occupé par les nazis, le jeune Lucien Ginsburg, un garçon en culottes courtes affligé, pour son malheur, d'une terrible "Gueule de juif". Celle-ci devient bientôt un personnage indépendant qui symbolise à la fois l'instinct créateur et le mauvais génie de Gainsbourg.