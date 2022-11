Carnet noir : Gal Costa n'est plus: le Brésil perd une des ses plus grandes voix

La chanteuse Gal Costa, légende de la musique brésilienne à la voix cristalline et muse du tropicalisme, est décédée mercredi, à l'âge de 77 ans.

«Gal Costa est morte ce matin, chez elle, à São Paulo», peut-on lire dans un communiqué envoyé par son service de presse, qui n'a pas précisé les causes du décès. Une veillée funèbre est prévue vendredi, à l'Assemblée législative de l'État de São Paulo, et sera ouverte au public, mais seuls les proches de Gal Costa assisteront à son inhumation. Gal Costa avait dû annuler le week-end dernier un concert au festival Primavera Sound, à São Paulo, après avoir subi en septembre l'ablation d'un nodule de la fosse nasale. Elle avait un fils adoptif de 17 ans.

Née à Salvador de Bahia, elle était l'une des figures de proue du tropicalisme, à la fin des années 60, avec d'autres chanteurs mythiques comme Gilberto Gil ou Caetano Veloso. Avec son timbre de voix doux et montant très haut dans les aigus, elle est devenue la muse de ce mouvement qui a révolutionné la musique brésilienne, en mélangeant rythmes traditionnels et influences du rock et de la pop britannique ou américaine.