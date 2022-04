Grève SNCF: Galère en vue pour les usagers des trains frontaliers

La CGT dénonce «une situation intolérable»

Dans un communiqué transmis à la presse mardi soir, le syndicat CGT Cheminots de Lorraine a justifié le mouvement social par «la situation catastrophique de l’emploi au sein des équipes opérationnelles». Cela aboutit, selon le syndicat, à «des réorganisations qui nuisent à la sécurité du personnel et des circulations, des postes supprimés ou encore des congés refusés». Des difficultés auxquelles s'ajoutent «8 ans de gel de salaires et des conditions de travail dégradés». Une situation «intolérable» pour la CGT qui réclame «des embauches immédiates» et annonce déjà «plus de 177 demandes d’intention de grève». Aucun TGV ne devrait circuler entre Luxembourg et Paris jeudi, indique le syndicat de cheminots.