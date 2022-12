Mobilité: Galère en vue pour les usagers du train à la gare de Thionville

De nombreuses places de parking ne seront plus accessibles à partir du 1er janvier.

Un «stress» supplémentaire pour les travailleurs frontaliers dont les nerfs sont régulièrement mis à l'épreuve entre les grèves, les travaux sur le rail et autres galères quotidiennes. «Il est déjà difficile de stationner près de la gare, car un très grand parking est déjà fermé pour en construire un autre. Un seul nouveau parking a été créé au fond d'une rue mais il n'absorbera jamais le nombre d'usagers, surtout avec un parking supplémentaire qui va fermer», relate Sam, de Volstroff, qui travaille à Luxembourg-Ville.

Un «manque de communication»

Pour Marie de Bertrange, «la situation se dégrade. Avec ce parking, je savais que je pouvais me garer assez près de la gare. Déjà que je mets 1h15, au mieux, entre la maison et mon lieu de travail». Comme Sam, elle s'interroge aussi sur la capacité des autres parkings à absorber toutes les voitures. Et comme de nombreux usagers, elle regrette «le manque de communication».