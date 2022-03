Produits chimiques : Galliker retire sa demande de classement en Seveso 2

MESSANCY - Il n'y aura pas de site classé Seveso 2 (haut degré de risque) à Messancy, commune belge située à quelques encablures de la frontière avec le Luxembourg.

«Ils ont vu que le dossier avait entraîné un climat passionnel et ils voulaient éviter tout ce brouhaha et des réactions démesurées», explique le bourgmestre de Messancy, Roger Kirsch. «Pour être franc, vis-à-vis des populations de Messancy et d'Aubange, je suis heureux de ce retrait. Cela permettra de rassurer les gens».