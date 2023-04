Galtier visé par une enquête pour «discrimination»

«Limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans»

Dans cet échange, Julien Fournier rapporte notamment ces propos attribués à Christophe Galtier: «'Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe' et 'Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l’équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans'».