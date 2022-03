Gandrange en grève

La production est arrêtée depuis minuit. Parallèlement, la CGT a été déboutée par la cour d'appel de Metz qui estime qu’il n’y a eu aucune erreur de procédure.

Par ailleurs, la cour d'appel de Mets a estimé mardi que la consultation du personnel sur la fermeture partielle de l'usine ArcelorMittal à Gandrange avait été régulière, déboutant en deuxième instance la CGT, a indiqué l'un des avocats du syndicat, Me Ralph Blindauer. Saisie en référé, la cour d'appel de Metz a considéré que la direction d'ArcelorMittal avait respecté «toutes les modalités de la procédure» d'information des personnels, comme l'y avait invitée l'avocat général, Michel Levy, à l'audience du 29 avril. L'avocat de la CGT, Me Amine Ghenim, avait au contraire demandé à la cour de suspendre le processus de consultation du comité d'entreprise (CE) sur le plan de réorganisation de Gandrange au motif que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise n'avait pas été consulté.