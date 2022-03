Gandrange: les syndicats satisfaits

Reçues jeudi matin au siège d’ArcelorMittal à Luxembourg par un responsable des ressources humaines, les organisations syndicales se sont félicitées d’avoir arraché un délai supplémentaire pour proposer un contre-projet.

Pour les syndicats, c’est une victoire. 700 manifestants devant le siège du groupe sidérurgique et un délai suuplémentaire pour proposer leur contre-projet à la suppression de postes annoncée.

«Gandrange vivra», scandaient les manifestants venus principalement de Moselle, mais aussi d'autres sites du groupe en France, Roumanie, Belgique et Luxembourg, à l'appel de plusieurs syndicats.

«La décision de fermeture est trop rapide, elle mérite une réflexion. Je souhaite que nous nous mettions autour d'une table et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente», a déclaré le maire de Gandrange, Michel Bigaré, venu sur place avec d'autres élus locaux. «Je me sens d'autant plus concerné que j'ai travaillé au laminoir de 1967 à 2004», a indiqué un autre élu, le maire d'une commune voisine de Gandrange, Algrange, Roland Ruscher.