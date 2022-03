Rencontre avec la presse : Garden party grand-ducale

COLMAR-BERG - Ce jeudi les journalistes des différents médias luxembourgeois étaient les invités de la famille grand-ducale au château de Colmar Berg.

Le soleil était au rendez-vous lors de la rencontre entre la famille grand-ducale et la presse luxembourgeoise ce jeudi. Pour les journalistes des différents médias c'était l'occasion de s'échanger avec le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa dans une atmosphère décontractée. Le grand-duc héritier, Guillaume et son épouse Stéphanie étaient également présents.