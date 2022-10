Au Luxembourg: Garder un oeil sur la santé des jeunes enfants

«Quel est le temps d’accès des futures mamans vers la maternité la plus proche? Quelle est la couverture vaccinale des enfants? Certains sont-ils moins bien vaccinés? Si oui, pourquoi? Quelles sont les causes les plus fréquentes d’hospitalisation des enfants?», le nouvel ObSanté, présenté lundi, cherchera à répondre à ces questions, et bien d’autres, a détaillé le Dr Françoise Berthet, présidente.