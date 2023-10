Gare à cette nouvelle arnaque, avertit la police

Des mails frauduleux au nom de la police et de Guichet.lu circulent actuellement, avertissent ce vendredi les forces de l'ordre.

«De plus en plus de cas ont été signalés à la police, dans lesquels des particuliers reçoivent un e-mail au nom de la police et de Guichet.lu leur demandant de payer une amende en relation avec une infraction présumée au Code de la route», relatent les autorités, qui soulignent qu'il s'agit d'une arnaque. «La police n'utilise pas cette procédure», ajoute-t-elle.