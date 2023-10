Gare à votre portefeuille si vous allez dans ces villes italiennes

Rome fait partie des villes dans lesquelles les touristes doivent redoubler de vigilance. IMAGO/NURPHOTO

Avec ses magnifiques plages et ses villes riches en culture, l’Italie est l’une des destinations les plus prisées par les touristes du monde entier. Loin de n’être que des hauts lieux touristiques, les métropoles italiennes sont également le théâtre d’actes criminels. L’indice de criminalité du quotidien italien Il Sole 24 Ore offre un aperçu global des dix villes les plus dangereuses du pays.

Avec 6 991 délits pour 100 000 habitants signalés en 2022, Milan figure en tête de liste. Au premier semestre 2023, la capitale de la mode a même enregistré une augmentation de 3,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Les agressions sur la voie publique et les vols, en particulier, y atteignent des niveaux record.

La capitale toscane était le berceau des banques modernes et de surcroît l’une des villes les plus prospères de la Renaissance. Ses nombreuses bâtisses monumentales attirent chaque année d’innombrables touristes. D’où son fort taux de criminalité. IMAGO/Cavan Images 4e: Bologne

Considérée comme la ville des érudits, Bologne abrite la plus ancienne université du monde. Mais en dehors des académiciens, la métropole compte également de nombreux criminels. IMAGO/blickwinkel 3e: Rome

La capitale est un aimant à touristes, ce qui n’échappe pas non plus aux malfrats. Ces dernières années, le taux de criminalité y a fortement augmenté. IMAGO/PENOFOTO

Un taux de criminalité en hausse dans la capitale

Tous les chemins mènent à Rome, y compris ceux des criminels, semble-t-il: depuis 2019, les signalements ont augmenté de 5% et n’avaient plus atteint le niveau actuel depuis des années. Rome occupe ainsi la troisième place du classement des villes les plus dangereuses d’Italie et figure pour la première fois sur le podium.

La capitale a réagi en adoptant d’importantes mesures de sécurité: «Nous avons alloué plus de 14 millions d’euros à l’installation d’un millier de caméras et à l’aménagement d’une salle d’opération unique», afin de renforcer notre présence sur place et d’augmenter la vitesse d’intervention, explique le maire de Rome, Roberto Gualtieri.

Les fêtards: une proie facile

Rome est toutefois précédée par une autre ville. La deuxième place est en effet occupée par Rimini. Chaque année, cette ville de la côte adriatique attire d’innombrables fêtards: une proie facile pour les criminels, qui les accueillent à bras ouverts.