Nutrition : Gare aux compléments alimentaires à base de curcuma

Régulièrement promu pour ses bienfaits supposés, le curcuma peut aussi présenter des risques pour la santé, ont prévenu mercredi les autorités sanitaires.

«Différents dispositifs de vigilance (...) ont tous recensé des effets indésirables associés à la consommation de curcuma ou de curcumine», a résumé l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) dans un rapport. Les effets les plus fréquemment rapportés sont des malaises, de l'asthénie, des symptômes digestifs et des perturbations hépatiques», détaille l'agence qui se base à la fois sur des données françaises et internationales.