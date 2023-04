Météo: Gare aux orages ce vendredi après-midi au Luxembourg

Alors que les températures se sont radoucies, ce vendredi au Luxembourg, des orages risquent d'éclater entre 16h et 22h, sur l'ensemble du pays. MeteoLux a en effet lancé un avis en ce sens et placé le Grand-Duché en vigilance jaune. Le prévisionniste évoque un risque «modéré», avec une possibilité de petite grêle, de fortes pluies (5 à 15 l/m²) et des rafales de vent jusqu'à 70 km/h.

Soyez donc prudents, en particulier si vous devez prendre la route. Après cette alerte, la journée de samedi devrait être plus calme, avec un temps nuageux et de faibles averses de pluie. Il fera entre 5 et 9°C le matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 17°C dans l'après-midi. Mais des rafales de vent jusqu'à 50 km/h pourraient encore souffler.