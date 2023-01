Football : Gareth Bale met un terme à sa carrière

La vedette galloise du football Gareth Bale a annoncé lundi la fin avec effet «immédiat» de sa carrière en club comme en sélection à l’âge de 33 ans et après 17 saisons de joueur professionnel. «Après une réflexion approfondie, j’annonce ma retraite immédiate du football de club et de sélection», écrit sur ses réseaux sociaux l’ancien ailier du Real Madrid, cinq fois vainqueur de la Ligue des champions, qui a fini sa carrière dans le championnat des États-Unis au Los Angeles FC.

L’ailier gallois au chignon a remporté quinze titres durant ses neuf années à Madrid : trois Ligas (2017, 2020, 2022), une Coupe d’Espagne (2014) et, donc, cinq Ligues des champions (2014, 2016, 2017, 2018, 2022). Les supporters du Real se souviennent sans doute de sa performance en finale de la C1 en 2018, lorsqu’il avait inscrit un doublé contre Liverpool (3-1), notamment un retourné acrobatique fabuleux. Dès son arrivé dans la capitale espagnole, il a formé avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema le redoutable trio d’attaque «BBC».

Avant cela, Bale avait impressionné les fans de la Premier League sous le maillot de Tottenham (2007-2013 puis 2020-2021 en prêt), empilant les buts spectaculaires et solitaires. Mais ses plus beaux moments, Gareth Bale les a sans doute vécus en sélection. Joueur adulé au pays de Galles, Bale a conclu sa carrière avec le maillot rouge frappé du dragon, au Mondial-2022. À la fois le meilleur buteur et le joueur le plus capé (110) de l’histoire de la sélection galloise (41), il est parvenu à ramener son pays au Mondial, 64 ans après sa dernière qualification pour le tournoi planétaire.