Football/Mercato estival 2022 : Gareth Bale annonce son départ du Real Madrid

L’international gallois Gareth Bale a annoncé mercredi son départ du Real Madrid, où il évoluait depuis 2013, dans une lettre ouverte postée sur ses réseaux sociaux. «J’écris cette lettre pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, mes entraîneurs, tous les salariés du club et les supporters qui m’ont soutenu durant toute cette période», s’est lancé le Gallois de 32 ans, figure du trio d’attaque «BBC» qu’il avait formé avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

«Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune qui voulait faire de son rêve de jouer au Real Madrid une réalité. Revêtir ce maillot blanc empreint de gloire, porter l’écusson sur mon torse, jouer au Santiago-Bernabéu, gagner des titres, et atteindre ce qui est si fameux et accessible pour si peu de gens, gagner la Ligue des champions»... a énuméré Bale. «Désormais, je peux regarder en arrière, me poser, et dire avec sincérité que ce rêve est devenu réalité, et même plus», a-t-il affirmé.