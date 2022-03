Garibaldi au grand galop à Paris

Un cheval de la Garde républicaine, qui avait désarçonné sa cavalière, a parcouru mercredi au grand galop les quais de la Seine de la Concorde à la Bastille avant d’être maîtrisé par des policiers.

Garibaldi, un alezan brûlé, âgé de 15 ans et donc expérimenté, a sans doute pris peur, mercredi peu avant midi à proximité de l’Élysée. Il s’est cabré, puis est tombé avec sa cavalière, qui n’a pas été blessée. Au grand galop, il a alors pris la direction de son écurie, boulevard Henri IV vers la place de la Bastille.

À la grande surprise des automobilistes et des piétons, Garibaldi a parcouru les quais de la Seine avant de prendre la rue de Rivoli à contresens à la hauteur de l’hôtel de ville et d’être finalement stoppé dix minutes plus tard par des policiers. Garibaldi souffre de quelques égratignures.