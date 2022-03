Gary Coleman est un homme marié désormais

L'acteur américain, célèbre pour son rôle dans la série "Arnold et Willy", s'est marié en secret l'été dernier avec une jeune femme de 18 ans sa cadette et de 28 centimètres de plus que lui.

Âgé de 40 ans, Coleman, qui ne mesure que 1,42 m, a épousé Shannon Price dans le Nevada, a-t-il précisé marid dans l'émission Inside Edition. La jeune mariée a indiqué que la différence de taille ne la gênait pas: "pour moi, il faisait trois mètres de haut, parce qu'il était gentil et que j'aimais vraiment sa personnalité", a-t-elle dit.

Coleman, qui doit sa petite taille à un accident de santé lorsqu'il était enfant, a joué dans "Arnold et Willy" de 1978 à 1986, puis dans de nombreux feuilletons et publicités.

Il s'était aussi distingué en se portant candidat à l'élection du gouverneur de Californie en 2003, contre un autre acteur, Arnold Schwarzenegger.