Préoccupant : Gary Coleman hospitalisé dans un état critique

L'acteur américain, célèbre pour son rôle d'Arnold dans la série télévisée «Arnold et Willy», a été admis dans un hôpital de l'Utah après une chute.

Coleman, 1m42, qui doit sa petite taille à un accident de santé lorsqu'il était enfant, a joué dans «Arnold et Willy» de 1978 à 1986, puis dans de nombreux feuilletons et publicités. Mais il a connu des revers financiers et a fait les choux gras de la presse people ces dernières années en raison de ses relations conjugales tumultueuses. Son épouse Shannon Price et lui ont plusieurs fois été arrêtés pour violences conjugales.