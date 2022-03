«Tikkoun» : Gaspard Ulliel remplacé par Niels Schneider

L’acteur français, disparu le 19 janvier 2022 dans un accident de ski, devait jouer l’un des rôles principaux d’une nouvelle série «Canal+».

Après avoir contacté Pierre Niney et Benjamin Voisin pour le remplacer, la chaîne a finalement opté pour Niels Schneider, indique bfmtv. Âgé de 34 ans, l’acteur qui est aussi le compagnon de Virginie Efira est à l’affiche de la série «Totems», diffusée actuellement sur Prime Video. Révélé en 2010 dans «Les Amours imaginaires», de Xavier Dolan, Niels Schneider avait travaillé avec Gaspard Ulliel sur les films «Un peuple et un roi», de Pierre Schoeller, et «Sibyl», de Justine Triet.