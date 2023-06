«Nous risquons de voir plus de gaspillage alimentaire»

«Beaucoup de changements pratiques»

Et qui dit surcroît d’humidité, dit «conservation moins longue des aliments, car l’humidité rentre dans le produit. Du coup, la longévité du produit n’est plus du tout la même, et on risque fort d’avoir plus de gaspillage alimentaire», déplore Janssen Liu. En outre, comme la vente se fera aussi dans certains cas en vrac, le conseiller à la FLAD indique que «les gens vont toucher les produits, les prendre en main, et certains seront abimés. On s’attend clairement à plus de pertes».