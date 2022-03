Gasquet s’incline, Safin tire sa révérénce

Le Français n'a pas fait de miracle au premier tour de l'US Open face à Nadal, qui s'est imposé en trois sets 6-2, 6-2, 6-3, mercredi à New York. Safin jouait son dernier match de Grand Chelem.

Cette rencontre marquait le retour de Gasquet sur la plus grande scène après l'affaire de son contrôle positif à la cocaïne, qui lui a valu une suspension de deux mois et demi jusqu'au 15 juillet. «Je n'avais pas beaucoup de rythme derrière moi mais j'ai pris du plaisir à être là et je suis très motivé pour la suite, a-t-il indiqué. J'ai vu les deux derniers Grands Chelems à la télé alors j'étais heureux de rejouer ici à New York. J'ai eu quelques sensations, il y a des coups qui sont revenus».

«J'aurais aimé ne pas jouer Rafa, a aussi dit Gasquet, parce que c'est un grand joueur mais surtout parce qu'il m'a fait beaucoup de bien dans ma tête en me soutenant. Disons qu'il m'a permis de passer de meilleures journées». Le programme de Gasquet doit désormais l'amener à Metz, puis dans une tournée de trois tournois en Asie: Kuala Lumpur, Tokyo et Shanghai.

Le Russe Marat Safin, 29 ans, et le Français Fabrice Santoro, 36 ans, deux personnalités marquantes du circuit, ont tiré leur révérence sur la prestigieuse scène des tournois du Grand Chelem, mercredi à New York, éliminés au premier tour de l'US Open. Le sanguin Safin, ancien numéro 1 mondial sorti en quatre sets par l'Autrichien Jurgen Melzer, et l'atypique Santoro, éliminé plus sèchement par l'Espagnol Juan Carlos Ferrero, doivent prendre leur retraite en fin de saison après de longues et fructueuses carrières: 12 ans pour Safin, 19 pour Santoro.