Gasquet va-t-il porter le chapeau?

Après un contrôle positif à la cocaïne subi en mars au tournoi de Miami, la carrière du petit prodige du tennis français ne tient qu'à un fil. Il pourrait écoper de deux ans de suspension.

L'année dernière a été très décevante pour Richard Gasquet. Celle-ci lui a fait perdre sa place dans les 20 premiers mondiaux et son statut de n°1 français. (afp)

À presque 23 ans, il est censé vivre ses plus belles années sportives... Au lieu de cela, s'il est puni de deux ans de suspension, ce serait un coup terrible porté à la carrière du Biterrois.

Plusieurs possibilités s'offrent désormais à Gasquet. La thèse de la prise involontaire et accidentelle convaincra difficilement les autorités antidopage, car, selon le journal L'Equipe, les traces décelées seraient largement au-delà de la limite de sensibilité imposée aux laboratoires. Plus prometteuse est la distinction qui est faite dans les règlements antidopage entre l'usage en compétition et hors compétition.