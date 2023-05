Bande dessinée: Gaston Lagaffe peut renaître, un nouvel album envisagé fin 2023

Au lendemain d'une sentence arbitrale rendue à Bruxelles, l'éditeur historique de la BD belge a affirmé mercredi avoir «définitivement» clos le différend l'opposant depuis un an à Mme Franquin. Une version légèrement nuancée par les avocats de cette dernière, même si l'un d'eux a dit «ne pas remettre en cause le principe de la résurrection de Gaston».

Au cœur du litige qui éclate au printemps de l'an dernier: la possibilité pour un tiers de dessiner une suite aux aventures du célèbre anti-héros gaffeur créé en 1957 par André Franquin (1924-1997). En apprenant que Dupuis a confié cette mission à Delaf pour une sortie d'album prévue en octobre 2022, et que certaines planches seront rapidement prépubliées dans le Journal de Spirou, la fille et unique ayant droit de Franquin a saisi la justice en Belgique.

Le dessinateur Delaf se réjouit de l'arbitrage

«Je suis impatient de partager le fruit de mon travail (...) J’espère qu’en refermant l’album, les lecteurs ressentiront tout l’amour et le respect que j’ai pour Gaston et son inégalable créateur André Franquin», a déclaré le dessinateur québécois, cité dans un communiqué de l'éditeur.

«Mme Franquin ne peut approuver que ce qu'elle a vu»

Dire que «l'édition, la publication et la commercialisation de l'album ''Le Retour de Lagaffe'' dessiné et scénarisé par Delaf, est licite» (NDLR: comme stipule la décision), «cela signifie que celui-là peut être mis sous presse et vendu», a assuré Me Berenboom.