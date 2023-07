Au sommet de l'OTAN: Gauthier Destenay tout sourire pour un selfie belgo-franco-luxembourgeois

Et par la femme du président ukrainien, Oleksandra Zelenska.

Comme à chaque fois, le mari du Premier ministre luxembourgeois a rejoint les conjoints des leaders des pays de l'OTAN, mardi et mercredi. Cette fois à Vilnius, en Lituanie, où il a été accueilli par la première dame Diana Nepaitė, l'épouse du Secrétaire général de l'OTAN, Ingrid Schulerud, et par la femme du président ukrainien, Oleksandra Zelenska. Au programme notamment les visites du Palais des Grands-Ducs de Lituanie et de la National Art Gallery.