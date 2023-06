Le Luxembourg en bref: Le Luxembourg continue de consommer moins de gaz

«En mai 2023, la réduction de la consommation de gaz naturel correspondait à environ 33% par rapport à la période de référence des années 2017 à 2022», a indiqué vendrdi le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire. Soit plus du double de l'objectif fixé par l'UE (15%) qui vise à «préparer l'hiver prochain et garantir la sécurité d'approvisionnement dans l'Union européenne».