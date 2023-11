Guerre Hamas-Israël: «Une guerre qui tue des milliers d'enfants n'a pas de vainqueur»

«C'est simplement la dernière atrocité en date frappant les habitants de Gaza où les combats sont entrés dans une phase encore plus terrifiante, avec des conséquences humanitaires de plus en plus épouvantables», a-t-il déclaré dans un communiqué, déplorant que «le monde semble incapable, voire réticent à agir» pour mettre fin à cette guerre. Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans le bombardement mardi du plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, une frappe que l'armée israélienne a confirmée, indiquant qu'elle ciblait un des responsables de l'attaque du Hamas 7 octobre.

Mercredi, la défense civile à Gaza a annoncé que l'armée israélienne avait de nouveau frappé le camp de réfugiés et que ce nouveau bombardement avait «tué des familles entières». «A Gaza, des femmes, des enfants et des hommes meurent de faim, sont traumatisés et tués dans des bombardements. Ils ont perdu toute foi en l'humanité et tout espoir dans l'avenir», a insisté Martin Griffiths, de retour d'un déplacement en Israël et en Cisjordanie, tout en répétant sa condamnation des attaques "brutales" du Hamas du 7 octobre.