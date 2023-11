Israël a coupé la bande de Gaza en deux

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé samedi qu'Israël «trouvera» et «éliminera» le chef du Hamas palestinien dans la bande de Gaza Yahya Sinouar. «Nous allons trouver Sinouar et nous allons l'éliminer», a affirmé M. Gallant lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv. «Ce shabbat (samedi) nous avons mené des combats difficiles à l'intérieur de la bande de Gaza. Nous avons terminé l'encerclement (de la ville de Gaza, NDLR) et nos forces opèrent depuis le sud et le Nord», a t-il poursuivi.