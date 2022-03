Gaza: une mère tuée avec ses 4 enfants

Une mère de famille, ses quatre enfants âgés de un à cinq ans, et un combattant ont été tués hier par des tirs israéliens à Gaza, selon des sources palestiniennes. Les quatre frères et sœurs - Moussab Abou Maateq (1 an), Hana Abou Maateq (3 ans), Roudeina Abou Maateq (4 ans) et Saleh Abou Maateq (5 ans) - ont été tués par un tir d’obus de char qui a touché leur maison, a indiqué un médecin des services d’urgence de l’hôpital Kamal-Adwane de Beit Lahya.